L'obligataire continue de faire la course en tête

(NEWSManagers.com) - Le retour, il est vrai prudent, sur les actions observé récemment ne semble pas vouloir se confirmer. Durant la semaine au 11 décembre, les fonds actions ont affiché des sorties nettes de 1,7 milliard de dollars, avec près de 10 milliards de dollars de souscriptions dans les ETF mais 11,5 milliards de dollars de sorties nettes pour les organismes de placement collectifs, selon l' étude hebdomadaire de BofA Global Research.

Depuis le début de l' année, les fonds actions ont ainsi subi des sorties nettes de 182 milliards de dollars alors que les investisseurs restent assis sur les montagnes de cash (627 milliards de dollars) et que le crédit continue de faire la course en tête, avec des flux nets de 368 milliards de dollars depuis le début de l' année, selon BofA Global Research qui reprend des données du spécialiste de l' évolution des flux dans le monde EPFR Global.

Durant la semaine écoulée, les investisseurs se sont encore montrés assez prudents vis-à-vis des actions. Les fonds d' actions américaines ont ainsi terminé la semaine sur des sorties nettes de seulement 1 milliard de dollars. Les fonds européens ont enregistré une quatrième semaine consécutive de rachats, pour un montant de 0,8 milliard de dollars. Exception à la tendance générale, les fonds d' actions émergentes, après plusieurs semaines de flux négatifs ont attiré 0,8 milliard de dollars.

Les fonds d' obligations investment grade sont restés sur la tendance des derniers mois, avec une collecte hebdomadaire de 6,8 milliards de dollars. Les fonds d' obligations high yield ont enregistré des entrées nettes de 1,2 milliard de dollars, affichant ainsi une troisième semaine consécutive de flux nets positifs. Les fonds de dettes émergentes ont terminé la semaine dans le rouge, mais un montant de seulement 0,3 milliard de dollars.

A l' approche de Noël, les analystes de BofA Global Research se disent plus optimistes que jamais. Les investisseurs réduisent les poches de cash dans leurs portefeuilles, les perspectives de croissance mondiale et de bénéfices sont bonnes et le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ne figure plus en tête des principaux risques...