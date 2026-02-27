L'objectif est d'éliminer les colorants synthétiques des céréales d'ici à la fin du mois de mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails au paragraphe 2 et des éléments de contexte aux paragraphes 5 et 7)

Target TGT.N a déclaré vendredi qu'il ne vendrait plus que des céréales fabriquées sans colorants synthétiques certifiés d'ici la fin du mois de mai, devenant ainsi le dernier distributeur à resserrer ses normes dans le cadre de la répression des colorants artificiels.

L'enseigne de grande distribution a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et ses propres marques pour reformuler les produits lorsque cela s'avérait nécessaire, et la décision s'applique aux céréales vendues en magasin et en ligne. Les fabricants de produits alimentaires emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N avaient annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump et à la répression du secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. contre les aliments ultra-transformés et les additifs chimiques.

"Nous savons que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à un mode de vie plus sain, et nous agissons rapidement pour faire évoluer nos offres afin de répondre à leurs besoins", a déclaré Cara Sylvester, directrice du merchandising de Target, dans un communiqué. La décision de Target la place devant plusieurs marques présentes dans ses rayons qui se sont engagées à éliminer progressivement les colorants artificiels sur des délais plus longs . Parmi ces marques figure Lucky Charms de General Mills GIS.N , qui devrait éliminer les colorants artificiels d'ici 2027. Le géant de la distribution Walmart WMT.O a déclaré en octobre de l'année dernière qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses produits alimentaires sous marque de distributeur aux États-Unis d'ici à janvier 2027. Target, qui fait face à une longue chute des ventes et tente un redressement sous la direction du nouveau directeur général Michael Fiddelke, qui comprend des suppressions d'emplois , doit présenter ses résultats trimestriels mardi.