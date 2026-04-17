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L'italien OVS au plus haut depuis 2018 après des résultats annuels record
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 16:15

L'action OVS est recherchée vendredi à la Bourse de Milan, où le distributeur italien de fast fashion inscrit de nouveaux plus hauts historiques de plus de huit ans au lendemain de la publication de résultats annuels record. A 15h30, le titre s'octroie une progression de 5,7% dans des volumes représentant près de 4 fois leur moyenne quotidienne des quatre derniers jours, après avoir touché à près de 5,20 euros, un nouveau sommet depuis février 2018. Au même instant, le marché italien progresse de 2%.

Le confectionneur, coté depuis 2015, a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel courant (Ebitda) en hausse de 11,7% à 218,2 millions d'euros, donnant une marge d'exploitation en amélioration de 0,5 point de pourcentage à 12,5%.

Le bénéfice net s'est établi à 89,4 millions d'euros, soit une progression de 14,8%, tandis que la génération de trésorerie s'est accrue de 31,2% à 90 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires s'élève à près de 1,75 milliard d'euros, en croissance de 7% grâce notamment à l'intégration de l'enseigne de prêt-à-porter Goldenpoint.

Le distributeur de mode féminine, masculine et enfantine a décidé de proposer à ses actionnaires un dividende annuel en hausse de 27% à 0,14 euro par action. Il compte par ailleurs poursuivre ses rachats d'actions, à l'oeuvre depuis 2022.

S'agissant de ses perspectives, OVS indique qu'il prévoit de continuer à faire croître son chiffre d'affaires et son flux de trésorerie en 2026, sans davantage d'éléments.

Un profil qui séduit les analystes

Dans une note de réaction, les analystes d'Intermonte - à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 5,3 euros - saluent la qualité des résultats du groupe, entre amélioration des marges bénéficiaires, effet devises favorable et "mix" produits porteur.

"Globalement, le groupe confirme son profil de croissance équilibré, porté à la fois par la croissance à périmètre comparable, la contribution des nouvelles enseignes (Goldenpoint, Shaka) et des améliorations structurelles de la rentabilité, avec encore du potentiel à venir grâce à l'avancement des projets en cours", souligne la banque d'investissement italienne.

Créé en 1972, OVS - qui s'est développé selon un modèle économique verticalement intégré qui le voit exploiter directement ses sources d'approvisionnement en Chine et au Bangladesh - compte plus de 2 200 magasins via des chaînes comme OVS, Kids, Upim, BluKids, Stefanel, CROFF, Les Copains ou Shaka.

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OVS
5,220 EUR MIL +6,53%
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