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L'Italien Mundys prend une participation dans l'opérateur Eurotunnel et se rapproche d'Eiffage
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mundys vise 29,9 % des droits de vote dans Getlink

* S'attend à une augmentation du trafic dans le tunnel sous la Manche

* Les actions de Getlink augmentent de 4 % après l'annonce de l'acquisition par Mundys

(Ajout du commentaire d'Eiffage, paragraphes 3-5) par Inti Landauro et Elvira Pollina

Le groupe italien d'infrastructures Mundys cherche à acquérir jusqu'à 29,9% des droits de vote de Getlink GETP.PA , l'opérateur du tunnel sous la Manche basé à Paris, par le biais de deux transactions qui le rapprocheraient de l'actionnaire principal Eiffage.

Mundys a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'augmenter sa participation dans Getlink de 3,5 points de pourcentage pour la porter à 19 % et qu'elle pourrait acquérir 6 % supplémentaires de la société. Mundys espère obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour cet achat le mois prochain, ce qui porterait sa participation à 25 % et ses droits de vote à un peu moins du seuil de 30 % qui déclencherait un rachat obligatoire en vertu des règles françaises.

Le groupe de construction français Eiffage reste le premier investisseur de Getlink avec 29,4% des actions et 29,5% des droits de vote, a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à Reuters.

"Eiffage est incontestablement un investisseur de long terme dans Getlink, soutenant sa stratégie, son management et l'ensemble de ses salariés."

"Cet actif s'inscrit dans la stratégie de développement d'Eiffage à l'échelle européenne et dans le cadre du renforcement de notre portefeuille de concessions."

La décision de Mundys intervient alors que le trafic dans le tunnel sous la Manche devrait augmenter, ont déclaré deux sources proches du dossier.

L'opérateur ferroviaire Ferrovie dello Stato Italiane prévoit d'opérer sur la ligne Paris-Londres, en concurrence directe avec Eurostar. Les sources ont ajouté que Mundys cherchait également à accroître son exposition à la société, qu'elle considère comme défensive et offrant des rendements solides en cette période de volatilité accrue des marchés.

Les actions de Getlink étaient en hausse de près de 4 % à 0945 GMT. Bien que cette opération lui permette d'exercer une plus grande influence sur les votes des actionnaires, Mundys a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de prendre le contrôle de la société ou de chercher à obtenir une représentation supplémentaire au sein du conseil d'administration.

La société n'a pas révélé le montant qu'elle a payé pour les actions supplémentaires. Sur la base de l'évaluation boursière de Getlink, qui avoisine les 10 milliards d'euros, la participation combinée de 9,5 % acquise par Mundys vaudrait environ 950 millions d'euros.

Mundys est contrôlée par la société holding de la famille Benetton, Edizione, tandis que la société américaine de capital-investissement Blackstone est son deuxième actionnaire le plus important.

(1 dollar = 0,8718 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
113,260 USD NYSE +4,83%
EIFFAGE
131,7000 EUR Euronext Paris +2,21%
GETLINK
18,5800 EUR Euronext Paris +3,57%
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