L'italien Lottomatica va racheter l'espagnol Cirsa pour créer un groupe de paris

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La société italienne de paris Lottomatica LTMC.MI a annoncé mercredi qu'elle allait racheter l'entreprise espagnole Cirsa CIRSA.MC afin de créer une entité fusionnée dont le principal actionnaire serait la société américaine de capital-investissement Blackstone BX.N .

La société issue de la fusion, qui sera cotée sur Euronext Milan et sur les places boursières espagnoles, verra le jour par le biais d'une absorption de la société espagnole de jeux d'argent par Lottomatica; les actionnaires de Cirsa recevront 0,668 action Lottomatica nouvelle pour chaque action Cirsa détenue.

Les actionnaires de Lottomatica devraient détenir 67,5 % de la société issue de la fusion, tandis que Blackstone, principal actionnaire de Cirsa, en détiendrait environ 24 %, ce qui en ferait le premier actionnaire individuel.