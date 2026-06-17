L'Italien Del Vecchio envisage de se tourner vers la dette privée alors que la BNP se retire du financement de son rachat, selon une source

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Leonardo Maria Del Vecchio étudie actuellement différentes options de financement par dette privée afin de financer une opération de 10 milliards d'euros visant à renforcer sa participation dans la holding familiale Delfin, principal investisseur d’EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mercredi une source proche de l’homme d’affaires italien. Il détient actuellement une participation de 12,5 % dans Delfin et vise à racheter les parts de deux de ses frères et sœurs afin de porter sa participation à 37,5 %. Il travaillait jusqu’à présent sur un montage financier avec les banques UniCredit CRDI.MI , BNP Paribas BNPP.PA et Crédit Agricole

CAGR.PA .

Cette décision de se tourner vers la dette privée intervient alors que la conclusion d’un accord définitif avec les banques prend plus de temps que prévu et fait suite au retrait de BNP Paribas de l’opération, a ajouté la source. Une deuxième source a confirmé que BNP Paribas avait quitté le consortium bancaire, comme l’a rapporté le journal italien MF.

BNP n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

Le quotidien italien Il Sole 24 Ore a rapporté mercredi que M. Del Vecchio explorait d’autres options de financement, notamment en prenant contact avec le fonds américain Apollo Global Management APO.N .

M. Del Vecchio et Apollo ont refusé de commenter. Leonardo Del Vecchio, fondateur de l’empire familial, est décédé en 2022. Dans son testament, il a réparti Delfin à parts égales entre ses six enfants, ainsi qu’entre sa veuve et Rocco Basilico, le fils de celle-ci issu d’un autre mariage.

Del Vecchio s'efforce de conclure l'accord avec ses frères et sœurs d'ici la fin du mois de juin, bien que les négociations prennent plus de temps que prévu en raison de garanties et de litiges juridiques avec Basilico, a indiqué une troisième source. Del Vecchio et Basilico sont parvenus à un accord provisoire pour régler un litige successoral et mettre fin aux poursuites croisées, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu.

Basée au Luxembourg, Delfin détient 32,4 % d’EssilorLuxottica, le fabricant de Ray-Ban, et est le principal actionnaire de la banque italienne Monte dei Paschi BMPS.MI avec une participation de 17,5 %. Elle détient également 10,1 % de l’assureur Assicurazioni Generali GASI.MI et environ 2,8 % d’UniCredit CRDI.MI .

Une assemblée générale des actionnaires de Delfin devrait se tenir le 30 juin, a ajouté une autre source.

(1 dollar = 0,8619 euro)