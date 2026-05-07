L'italien Brembo revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et envisage des fusions-acquisitions alors que son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société prévoit une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires annuel, contre une stagnation prévue initialement

* La société indique qu'elle fait face à des perturbations dans l'approvisionnement

* L'Ebitda du premier trimestre progresse de 0,9 % pour atteindre 154,7 millions d'euros

(Révision après un entretien avec le président exécutif)

Le fabricant italien de freins Brembo BRBI.MI a relevé jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel après avoir surmonté les perturbations liées à la guerre en Iran, ce qui a fait grimper le cours de son action alors qu'il affichait une légère hausse de son bénéfice de base au premier trimestre.

La société table désormais sur une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires annuel à taux de change constants, contre des perspectives stables publiées en mars après le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les États-Unis et Israël.

L'action Brembo, cotée à Milan, gagnait 11 % à 15h30 GMT.

Le président exécutif Matteo Tiraboschi a déclaré que les prévisions initiales étaient “peut-être un peu trop prudentes”.

“Nous avons identifié les conséquences pour nous et avons agi immédiatement, tant du côté de l'énergie que de la chaîne d'approvisionnement en matériaux”, a-t-il déclaré à Reuters lors d'une interview. “Nous avons réussi à trouver rapidement des fournisseurs alternatifs, en particulier pour certains matériaux provenant de cette région, comme l'aluminium”.

IMPACT DE SENSIFY À PARTIR DE 2027

Brembo a annoncé en début de semaine que sa plateforme de freinage intelligente Sensify entrait en production à grande échelle pour approvisionner un grand constructeur mondial et qu'elle avait récemment signé de nouveaux contrats avec de nouveaux clients.

M. Tiraboschi a déclaré jeudi que cela aurait un impact positif visible sur les résultats l'année prochaine, à mesure que les volumes deviendraient significatifs.

Au premier trimestre, le résultat opérationnel (Ebitda) a augmenté de 0,9% pour atteindre 154,7 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a baissé de 2,1% pour s'établir à 937,4 millions d'euros.

OPPORTUNITÉS DE FUSIONS-ACQUISITIONS

M. Tiraboschi a déclaré que Brembo évaluait en permanence les opportunités de fusions-acquisitions, mais n'avait conclu aucun accord.

Le mois dernier, le quotidien italien Il Corriere della Sera a rapporté que Brembo envisageait d'acquérir Monroe, la division suspension du fabricant américain de pièces automobiles Tenneco, dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser le milliard d'euros.

“Les suspensions sont un secteur qui nous intéresse; les freins et les suspensions fonctionnent ensemble et sont étroitement liés, mais je ne connais pas suffisamment Monroe. Il existe de nombreuses entreprises dans ce secteur”, a déclaré M. Tiraboschi.

En 2024, Brembo a racheté le fabricant de technologies de suspension Ohlins Racing à Tenneco, soutenu par Apollo Global Management, pour 405 millions de dollars.

(1 dollar = 0,8495 euro)