L'ITALIE SUR LE POINT DE DONNER SON FEU VERT À L'AIDE POUR FCA MILAN (Reuters) - Les autorités italiennes sont sur le point d'annoncer le feu vert aux garanties apportées au prêt de 6,3 milliards d'euros pour Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ont indiqué deux sources proches du dossier. La branche italienne de FCA a fait appel au plan de soutien que Rome a mis sur pied durant la crise liée au nouveau coronavirus, afin d'obtenir une facilité de crédit de trois ans garantie par l'Etat pour poursuivre ses activités. FCA va obtenir auprès de la banque Intesa Sanpaolo un prêt de 6,3 milliards d'euros garanti à hauteur de 80% par l'Etat italien. Les deux sources ont indiqué que le gouvernement devrait annoncer son feu vert bientôt, une fois que seront finalisés les derniers points de l'aide. Ni FCA ni le Trésor italien n'ont souhaité commenter cette information. (Giuseppe Fonte, Stefano Bernabei et Giulio Piovaccari, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.70% INTESA SANPAOLO MIL -0.64%