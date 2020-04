Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie rouvrira ses usines le 4 mai, les écoles en septembre - Conte Reuters • 26/04/2020 à 10:32









MILAN, 26 avril (Reuters) - L'Italie commencera à rouvrir ses usines le 4 mai dans le cadre de ses mesures de déconfinement et prévoit de reporter à septembre la rentrée scolaire, déclare le président du Conseil italien Giuseppe Conte dans une interview à La Repubblica. "Nous travaillons en ce moment pour autoriser la réouverture d'une bonne partie des activités, de l'industrie à la construction", explique le chef du gouvernement, ajoutant qu'un plan de déconfinement sera présenté au plus tard en début de semaine prochaine. Premier pays européen frappé par l'épidémie de coronavirus, l'Italie a été aussi le premier à mettre en place un confinement général de la population début mars. Les entreprises devront respecter de strictes mesures sanitaires avant de rouvrir leurs portes, prévient Giuseppe Conte mais certaines sociétés considérées comme "stratégiques", notamment tournées vers l'exportation, pourraient rouvrir dès la semaine prochaine sur autorisation des préfets. Le président du Conseil ajoute que son gouvernement prévoit de rouvrir les établissements scolaires en septembre, soulignant que les études montrent que le risque de contagion reste très élevé et que l'enseignement à distance fonctionne bien. L'Italie a enregistré 26.384 morts et 195.351 cas de contamination depuis l'apparition des premiers cas de nouveau coronavirus sont apparus sur son territoire le 21 février, selon les chiffres publiés samedi par la Protection civile. (Stephen Jewkes, version française Jean-Stéphane Brosse)

