Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie réclame le recours sans conditions au MES Reuters • 24/03/2020 à 07:56









ROME, 24 mars (Reuters) - L'Italie réclame que le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d'aide aux pays membres de la zone euro en difficulté financière, soit utilisé sans conditions pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi un responsable du gouvernement italien. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe doivent discuter ce mardi de propositions de la Commission européenne concernant le recours au MES face à la crise sanitaire, qui paralyse la plupart des économies. "Nous avons besoin de toutes les ressources disponibles, dont celles du MES, mais sans aucune condition", a déclaré le responsable gouvernemental. Rome est également favorable à l'émission d'obligations européennes pour lutter contre l'impact économique de la pandémie. (Giuseppe Fonte, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.