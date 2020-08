Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie prolonge le dispositif de chômage partiel face à la crise sanitaire Reuters • 08/08/2020 à 00:23









ROME, 8 août (Reuters) - L'Italie a approuvé vendredi un nouvel ensemble budgétaire destiné à aider commerces et familles à faire face aux effets économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, alors qu'elle attend de recevoir des fonds dans le cadre du plan de relance européen validé le mois dernier. Rome va débourser 25 milliards d'euros supplémentaires pour compenser les ravages économiques de la crise sanitaire. L'économie italienne a été l'une des plus touchées et devrait se contracter de 11,2% cette année, selon les prévisions de l'Union européenne, soit le pire déclin attendu dans le bloc. "Nous avons mis de côté 12 milliards d'euros pour soutenir l'emploi", a déclaré le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, à l'issue d'une réunion gouvernementale de trois heures. Une partie de ces fonds sera utilisée pour prolonger le dispositif de chômage partiel, pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 semaines, avec pour condition que les entreprises ne licencient pas pour bénéficier de l'aide de l'Etat. Avec quelque 12,6 millions de travailleurs italiens concernés par ce dispositif, prolonger les aides publiques était considéré comme essentiel pour éviter un impact encore plus important pour les ménages et la consommation. Le Sénat a autorisé il y a dix jours le gouvernement à augmenter le déficit public du pays cette année afin de pouvoir adopter un nouveau plan de soutien. La dette publique de l'Italie devrait atteindre près de 12% de son produit intérieur brut (PIB) cette année. (Giuseppe Fonte; version française Jean Terzian)

