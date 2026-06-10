L'Italie inflige une amende de 7 millions d'euros à Philip Morris pour des allégations publicitaires « sans fumée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué de l'autorité de régulation au paragraphe 2)

Mercredi, l'autorité italienne de la concurrencea infligé uneamende de 7 millions d'euros (8,1 millions de dollars) à la filiale italienne de Philip Morris pour des pratiques commercialesprétendument trompeusesconcernant les produits du tabacsans combustion.

Elle a déclaré avoir mené une « enquête complexe, déclenchée par une plainte du ministère de la Santé », sur la manière dont Philip Morris Italia faisait la promotion de produits sans combustion de plus en plus populaires, tels que le tabac chauffé ou les dispositifs de vapotage.

« Des expressions et allégations telles que « sans fumée », « produits sans fumée » et « construire/planifier/accélérer un avenir sans fumée » (...) induisent les consommateurs – y compris les mineurs – en erreur en leur faisant croire que ces produits sont inoffensifs pour la santé et/ou moins nocifs que d’autres produits du tabac, en particulier les cigarettes traditionnelles », a déclaré l’autorité.

« Les preuves recueillies (...) indiquent en réalité que les connaissances scientifiques et cliniques actuelles ne corroborent pas l’allégation selon laquelle ces produits seraient moins nocifs ou inoffensifs, notamment en raison de la présence de nicotine », a ajouté le régulateur.

Philip Morris Italia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Lorsque l'enquête italienne a été lancée en octobre 2025, la société a déclaré que sa communication était « factuelle, véridique et pleinement conforme à la législation italienne et européenne, qui associe l'absence de fumée à l'absence de combustion ».

(1 $ = 0,8648 euro)