L'Italie inflige une amende de 7 millions d'euros à Philip Morris pour commercialisation trompeuse de ses produits sans fumée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 7 millions d'euros à Philip Morris Italie (8,09 millions de dollars) pour la commercialisation de ses produits du tabac sans fumée, que le régulateur a jugée trompeuse.
(1 $ = 0,8648 euro)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer