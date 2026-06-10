L'Italie inflige une amende de 7 millions d'euros à Philip Morris pour commercialisation trompeuse de ses produits sans fumée

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L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 7 millions d'euros à Philip Morris Italie (8,09 millions de dollars) pour la commercialisation de ses produits du tabac sans fumée, que le régulateur a jugée trompeuse.

(1 $ = 0,8648 euro)