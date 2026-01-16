 Aller au contenu principal
L'Italie enquête sur l'unité de Microsoft concernant les pratiques de vente des jeux vidéo "Call of Duty" et "Diablo"
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait ouvert deux enquêtes sur l'unité Activision Blizzard de Microsoft MSFT.O en raison de pratiques de vente prétendument "trompeuses et agressives" pour les jeux vidéo "Diablo Immortal" et "Call of Duty Mobile".

L'autorité de régulation a déclaré que la société "opérait d'une manière qui violait la législation sur la protection des consommateurs et, en particulier, la diligence professionnelle requise dans un secteur très sensible aux risques de développement de l'addiction au jeu".

Le service de presse italien de Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

