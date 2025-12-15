L'Italie alignée avec la France pour un report du vote sur l'accord Mercosur-sources

La présidente du Conseil italien Georgia Meloni et le président français Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur la nécessité d'un report du vote définitif sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, ont rapporté lundi à Reuters deux sources diplomatiques.

La France s'efforce de rallier d'autres pays de l'UE afin de former une minorité de blocage contre cet accord négocié par la Commission européenne. Un vote est prévu à Bruxelles cette semaine.

(Reportage Angelo Amante à Rome et Michel Rose à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)