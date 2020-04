Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Irlande interdit les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'à fin août Reuters • 21/04/2020 à 20:13









DUBLIN, 21 avril (Reuters) - L'Irlande a annoncé mardi que les rassemblements de plus de 5.000 personnes seraient interdits jusqu'à la fin août au plus tôt dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Le gouvernement précise dans un communiqué qu'il prendra une décision le 5 mai prochain concernant les rassemblements d'une jauge inférieure. La semaine dernière, les autorités médicales irlandaises ont annoncé que le pays avait réussi à contrôler la première vague épidémique. L'Irlande, qui compte 4,9 millions d'habitants, a enregistré au total 16.041 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2, dont 731 mortels. (Graham Fahy version française Henri-Pierre André)

