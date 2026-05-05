L'Irlande enquête sur Instagram et Facebook (Meta) suite à des soupçons de manipulation au sein de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Irlande ouvre des enquêtes sur Meta concernant ses contrôles algorithmiques du contenu

* Meta fait l'objet d'enquêtes en Irlande concernant des fonctionnalités présumées de « dark patterns »

(Ajout de puces et de commentaires aux paragraphes 7 et 8)

L'autorité irlandaise de régulation des médias a ouvert des enquêtes sur Instagram et Facebook, propriétés de Meta META.O , en raison de craintes selon lesquelles les utilisateurs de l'UE ne pourraient pas contrôler facilement ce qu'ils voient en ligne et pourraient être orientés par des algorithmes vers des flux hautement personnalisés, a-t-elle déclaré mardi.

En vertu de la loi européenne sur les services numériques (DSA), l'autorité de régulation peut enquêter sur les grandes plateformes en ligne et les moteurs de recherche dont le siège social est situé en Irlande, et leur infliger des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de violation des règles relatives au contenu en ligne.

Coimisiun na Mean, l'autorité de régulation, a déclaré que les infractions présumées concernaient la capacité des utilisateurs à sélectionner et modifier facilement le contenu qu'ils voient, et la question de savoir si les interfaces de Facebook et d'Instagram les trompent ou les manipulent pour les en empêcher.

Il a indiqué avoir reçu des plaintes concernant d’éventuels “dark patterns”, ou fonctionnalités trompeuses, qui pourraient empêcher les utilisateurs d’exercer leur droit, en vertu de la DSA, d’opter pour des flux de recommandations qui ne reposent pas sur le profilage des données personnelles.

L'autorité de régulation a reconnu "le préjudice potentiel que ces algorithmes peuvent causer en diffusant de manière répétée des contenus préjudiciables dans les flux des utilisateurs, en particulier des enfants et des jeunes", a déclaré John Evans, son commissaire aux services numériques.

META AFFIRME NE PAS AVOIR ENFREINT LA DSA

Unporte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise de réseaux sociaux rejetait “toute suggestion” selon laquelle elle aurait enfreint la DSA, ajoutant qu'elle avait introduit des “changements substantiels” dans ses processus et ses systèmes afin de se conformer aux obligations réglementaires.

En 2023, Meta a introduit une option permettant aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram en Europe de consulter et de rechercher du contenu qui ne repose pas sur leur activité antérieure ni sur leurs intérêts personnels. L’entreprise a déclaré qu’elle collaborerait avec l’autorité de régulation irlandaise et partagerait les détails de ce travail.

La Commission européenne, qui mène elle-même de nombreuses enquêtes au titre de la DSA, a inculpé TikTok en février pour violation de la réglementation concernant des fonctionnalités addictives, notamment son système de recommandation.

Les mesures réglementaires prises en vertu de la DSA, qui impose aux grandes plateformes en ligne de redoubler d'efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, ont suscité des critiques de la part du gouvernement américain.

Au cours des six derniers mois, l'autorité de régulation irlandaise a ouvert des enquêtes sur X , TikTok et LinkedIn MSFT.O de Microsoft concernant d'éventuelles violations d'autres règles de l'UE relatives aux contenus en ligne.