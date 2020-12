L'Irlande adopte une loi qui pourrait créer 3.000 emplois d'ici 2025 dans la gestion d'actifs privés

(NEWSManagers.com) - Le parlement irlandais a adopté la Investment Limited Partnerships (Amendment) Bill 2020, une loi dont les termes devraient permettre à l'Irlande de devenir un acteur majeur dans le secteur des actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure, énergies renouvelables, immobilier). La loi votée facilite l'établissement des fonds des sociétés de gestion d'actifs privés dans le pays. Elle prévoit notamment : une procédure d' approbation accélérée pour les fonds destinés aux institutionnels, une gouvernance assouplie du règlement du fonds et, surtout, la possibilité de créer des ILP avec plusieurs compartiments ségrégués (sub-funds) permettant plusieurs stratégies et/ou types d' investisseurs, avec la possibilité d' une hiérarchisation précise des responsabilités (safe harbours).

Irish Funds, l'association représentative de la gestion de fonds irlandais, estime que cette loi pourrait créer jusqu'à 3.000 emplois locaux d'ici 2025 et attirer 20 milliards d'euros par an dans le domaine des actifs privés. L'industrie des fonds en Irlande a déjà bénéficié de la période de transition du Brexit puisque 119 entreprises se sont établies ou ont étendu leurs opérations dans le pays entre 2018 et novembre 2020. Irish Funds anticipe que des gestionnaires d'actifs américains, britanniques, hongkongais et australiens pourraient être intéressés par la nouvelle loi.

Pour Pat Lardner, directeur général d'Irish Funds, cette loi " change la donne pour la compétitivité de l'Irlande à l'international et permettra d'attirer de nouveaux business et d'en retenir d'autres qui déménageaient à l'étranger auparavant." Selon lui, la loi permettra également à l'Irlande de devenir un centre de la finance verte et de s'aligner sur les objectifs européens en matière de finance durable.