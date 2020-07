Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Irlandais Paschal Donohoe élu à la tête de l'Eurogroupe Reuters • 09/07/2020 à 20:05









(Actualisé après élection de Donohoe, communiqué, précisions) BRUXELLES, 9 juillet (Reuters) - Le ministre Irlandais des Finances Paschal Donohoe a été élu jeudi à la présidence de l'Eurogroupe, alors que son homologue espagnole Nadia Calvino faisait figure de favorite. Il succédera lundi au Portugais Mario Centeno à la tête de cette instance qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro. Son mandat de deux ans et demi court jusqu'à la fin 2022. "En tant que président, je chercherai à jeter des ponts entre tous les membres de la zone euro et à dialoguer activement avec eux pour faire en sorte que nous adoptions une approche consensuelle concernant la relance de nos économies et de nos sociétés", dit-il dans un communiqué. Sa priorité immédiate, poursuit-il, sera "de tracer une voie commune pour assurer la reprise européenne, renforcer l'économie de la zone euro et promouvoir une croissance durable et inclusive pour les Etats membres et leurs citoyens". La France avait apporté dans la journée son soutien à Nadia Calvino, qui aurait pu devenir la première femme à présider l'Eurogroupe. Le troisième candidat en lice, le Luxembourgeois Pierre Gramegna, s'est retiré après le premier tour de scrutin. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, dont le pays n'a jamais présidé l'Eurogroupe, s'était déclaré lundi "raisonnablement optimiste" quant aux chances de sa candidate. (Francesco Guarascio, avec Conor Humphries à Dublin, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

