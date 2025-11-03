 Aller au contenu principal
L'IREN s'envole grâce à un accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur le cloud IA
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - . ** Les actions du fournisseur de services de cloud IA IREN IREN.O augmentent de 24 % à 75,50 $ avant le marché

** IREN signe un contrat pluriannuel de services GPU cloud avec Microsoft MSFT.O , d'une valeur totale d'environ 9,7 milliards de dollars, comprenant un prépaiement de 20 %

** Dans le cadre de ce contrat, IREN fournira à MSFT l'accès aux GPU Nvidia GB300 sur une période de cinq ans

** IREN a également conclu un accord avec Dell Tech DELL.N pour l'achat des GPU et des équipements auxiliaires pour environ 5,8 milliards de dollars

** Les actions Dell ont augmenté d'environ 4 % à 167,9 $ avant le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action IREN avait été multipliée par plus de six depuis le début de l'année

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
162,050 USD NYSE +0,69%
IREN LTD
60,7500 USD NASDAQ +4,35%
MICROSOFT
517,8100 USD NASDAQ -1,51%
