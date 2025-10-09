L'IREN augmente après avoir fixé le prix de son offre de dette convertible à 875 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du propriétaire et opérateur de centres de données IREN IREN.O sont en hausse de 2,7 % à 61,71 $ avant la cloche après une augmentation de capital sécurisée ** IREN, basé en Australie, a annoncé jeudi avoir fixé le prix de son offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 875 millions de dollars, à échéance en juillet 2031

** Le prix de conversion initial de 85,63 $ représente une prime de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 60,09 $ ** Les actions d'IREN ont terminé mercredi en baisse de 2,6 % après que la société a dévoilé l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement

** La société prévoit d'utiliser environ 50 millions de dollars pour payer les options d'achat plafonnées; le prix plafond initial est fixé à 120,18 $, soit 100 % de plus que la dernière vente de l'action ** Les actions d'IREN ont clôturé mardi en hausse de près de 7 % à un niveau record de 61,68 $ après que la société a signé de nouveaux contrats de services en nuage pour les GPU de Nvidia

NVDA.O

** Jusqu'à jeudi, l'action a augmenté de 129 % au cours du mois dernier et a été multipliée par six depuis le début de l'année

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, 9 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 2 le considèrent comme "maintien" et 1 le recommande comme "vente"; la prévision médiane est de 41 $, selon les données de LSEG