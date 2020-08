Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran juge l'accord Israël-EAU "dangereux" et "illégitime" Reuters • 14/08/2020 à 07:46









LE CAIRE, 14 août (Reuters) - L'accord conclu entre Israël et les Emirats arabes unis (EAU) en vue de normaliser leurs relations diplomatiques est "dangereux" et "illégitime", a déclaré vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué cité par l'agence de presse Irna. "La décision honteuse d'Abou Dhabi de conclure un accord avec le régime sioniste fantoche (israélien) est une initiative dangereuse et les EAU comme d'autres Etats qui l'ont soutenu seront tenus pour responsables de ses conséquences", ajoute le communiqué, selon Irna. "Cela revient à poignarder dans le dos les Palestiniens et cela renforcera l'unité régionale contre le régime sioniste", poursuit-il. (Parisa Hafezi et Samar Hassan, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

