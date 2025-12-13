L'Iran détient 18 membres d'équipage d'un pétrolier saisi dans le golfe d'Oman

L'Iran a arrêté 18 membres d'équipage d'un pétrolier étranger saisi vendredi dans le golfe d'Oman qui, selon la République islamique, transportait six millions de litres de carburant de contrebande, ont rapporté samedi les médias iraniens.

Le capitaine du pétrolier figure parmi les personnes détenues dans le cadre de l'enquête en cours. Selon l'agence de presse semi-officielle Fars, l'équipage est originaire d'Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh.

Les autorités ont déclaré que le pétrolier avait commis de nombreuses infractions, notamment "en ignorant les ordres d'arrêt, en tentant de fuir (et) en ne disposant pas des documents de navigation et de cargaison".

L'Iran, dont les prix des carburants sont parmi les plus bas au monde grâce à d'importantes subventions et à la chute de sa monnaie, lutte contre la contrebande de carburant par voie terrestre vers ses pays voisins et par voie maritime vers les États arabes du Golfe.

(Reportage Menna Alaa El-Din et rédaction de Dubaï, version française Benjamin Mallet)