L'Iran a saisi un bateau transportant des produits pétrochimiques

L'Iran a confirmé samedi que ses Gardiens de la révolution avaient saisi dans les eaux du Golfe un pétrolier transportant une cargaison de produits pétrochimiques à destination de Singapour en raison d'infractions présumées, ont rapporté les médias d'État iraniens.

Un responsable américain et des sources de sécurité maritime avaient déclaré un peu plus tôt que les forces de sécurité de Téhéran avaient intercepté le pétrolier et l'avaient détourné vers les eaux territoriales iraniennes. C'est la première fois que Téhéran saisit un pétrolier depuis les frappes israélo-américaines contre l'Iran en juin.

La télévision publique iranienne a lu une déclaration des Gardiens de la révolution islamique indiquant que "le pétrolier était en infraction pour avoir transporté une cargaison non autorisée", sans plus de précisions.

Selon des sources du secteur maritime, le Talara, pétrolier battant pavillon des Îles Marshall et appartenant à une société chypriote, naviguait au large des côtes des Émirats arabes unis et transportait une cargaison de gasoil à haute teneur en soufre chargée à Charjah lorsqu'il a été arraisonné.

Il s'agit du premier incident de ce genre depuis avril 2024.

(Rédaction de Dubaï, version française Tangi Salaün)