L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Irak a interdit la plateforme américaine de jeux vidéo générés par les utilisateurs Roblox RBLX.N en raison de préoccupations concernant la maltraitance des enfants, a déclaré le gouvernement, rejoignant ainsi d'autres pays qui prennent des mesures sévères à l'égard des mondes virtuels.

Le gouvernement a déclaré dimanche en fin de journée que l'interdiction était motivée par le fait que le jeu permettait une communication directe entre les utilisateurs d'une manière qui exposait les enfants et les adolescents à des tentatives d'exploitation ou de cyber-extorsion, et que son contenu était "incompatible avec les valeurs et les traditions sociales".

Roblox Corp, qui développe le système de création de jeux en ligne et la plateforme de contenu généré par les utilisateurs, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'interdiction. La société a précédemment déclaré qu'elle "respecte les lois et les règlements des pays dans lesquels elle opère et qu'elle partage l'engagement des législateurs locaux en faveur des enfants".

Le ministère irakien des communications a déclaré que l'interdiction nationale était fondée sur une étude approfondie et un suivi sur le terrain qui ont révélé que "le jeu comporte plusieurs risques sur le plan de la sécurité, de la société et du comportement".

Cette décision place l'Iraq parmi les pays du Moyen-Orient qui renforcent la réglementation des jeux en ligne et des plates-formes interactives pour des raisons de sécurité des enfants et de moralité. La Turquie a bloqué l'accès à Roblox en août 2024, citant également les risques de maltraitance des enfants.