L'Irak discute d'investissements pétroliers avec Chevron et Lukoil dans le champ West Qurna-2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a discuté mardi avec la major américaine Chevron

CVX.N d'investissements potentiels dans le champ pétrolier de Nasiriyah, ainsi que d'une éventuelle coopération sur le champ russe West Qurna-2 exploité par Lukoil, le plus grand actif étranger de la société.

Chevron et Exxon Mobil font partie des soumissionnaires potentiels pour les actifs de Lukoil à l'étranger, suite aux sanctions américaines contre le producteur de pétrole russe.