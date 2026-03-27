L’IPO de SpaceX suscite un fort engouement médiatique et des paris sur son ticker

Des lancements de fusées qui attirent des millions de vues sur YouTube à l'effervescence sur les réseaux sociaux autour de son introduction en Bourse potentielle, les débuts de SpaceX à Wall Street s’annoncent historiques.

Les traders misent des milliers de dollars sur le futur ticker (symbole boursier) de l'entreprise et spéculent sur son entrée dans le club très fermé des plus grandes capitalisations américaines, offrant à la start-up la plus valorisée au monde un engouement médiatique rare pour une société qui n’a pas encore déposé son dossier d’introduction en Bourse.

Sur Polymarket, les utilisateurs pariaient sur la valorisation de la société, la place de cotation et le symbole boursier. Le volume total des transactions liées à ces paris dépassait 15,2 millions de dollars (13,20 millions d'euros) vendredi dernier. Les cotes donnent 25% de chances à SpaceX de choisir la lettre "X" comme son ticker, un net recul par rapport à 60% il y a un mois.

Ce ticker à lettre unique est disponible depuis que U.S. Steel, qui le détenait depuis plus d’un siècle, a été retiré de la Bourse de New York après son rachat par le japonais Nippon Steel 5401.T l’année dernière. La plateforme X d’Elon Musk, anciennement Twitter, porte également ce nom depuis 2023.

Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management, propose "SPCX", le ticker d’un ETF qu’il gère, et se dit prêt à le vendre à SpaceX.

"Je n'ai pas eu de nouvelles d'Elon (Musk), mais ma ligne téléphonique reste ouverte et j'espère toujours recevoir un appel", a-t-il déclaré.

D’autres options évoquées incluent "SPAX" et le plus osé "SEX", mais la probabilité que l’entreprise choisisse un ticker différent reste d’environ 70%.

DES "SEPT MAGNIFIQUES" AUX "SUPER HUIT»?

SpaceX vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, ce qui en ferait la sixième plus grande entreprise américaine par capitalisation boursière. Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O pourraient passer derrière, avec des valorisations respectives de 1.400 milliards et 1.390 milliards de dollars, respectivement.

Cela alimente les spéculations sur l’évolution du groupe des "Sept Magnifiques".

"Lorsque la société sera enfin cotée, les 'Sept Magnifiques' vont clairement s'agrandir. On les appellera probablement les 'Huit Magnifiques', les 'Super Huit' ou un nouvel acronyme", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Pour séduire les particuliers, le directeur général Elon Musk envisage de leur allouer jusqu’à 30% de l'IPO, soit au moins trois fois la part habituellement réservée aux particuliers, a rapporté Reuters.

"L'investisseur particulier joue un rôle prépondérant lorsqu'une entreprise comme SpaceX entre en Bourse. La plupart des gens ne laisseraient pas passer l'opportunité d'investir dans la société spatiale d'Elon Musk", a déclaré Jonathan Corpina, associé principal chez Meridian Equity Partners.

(Reportage Niket Nishant et Shashwat Chauhan, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)