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L'iPhone pliable d'Apple rencontre des problèmes d'ingénierie et risque de subir des retards de livraison, selon Nikkei Asia
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 04:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a rencontré des difficultés dans la phase de test technique de son premier iPhone pliable, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition des produits, a rapporté Nikkei Asia lundi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les problèmes liés au développement technique des iPhones pliables sont plus complexes et prennent plus de temps à être résolus que prévu, selon le rapport, et les fournisseurs ont été informés qu'il était possible que le calendrier de production des composants soit repoussé.

Apple n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

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