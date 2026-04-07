L'iPhone pliable d'Apple est confronté à des problèmes d'ingénierie et à des retards de livraison potentiels, selon Nikkei Asia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails issus du rapport Nikkei et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Apple AAPL.O a rencontré des difficultés dans la phase de test technique de son premier iPhone pliable, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition des produits, a rapporté Nikkei Asia lundi, citant des sources.

Voici quelques détails:

* Les problèmes de développement technique pourraient retarder les premières livraisons d'iPhones pliables de plusieurs mois dans le pire des cas, selon le rapport de Nikkei.

* "Il est vrai que plus de problèmes que prévu sont apparus au cours de la première phase de test de production, et qu'il faudra plus de temps pour les résoudre et procéder aux ajustements nécessaires", a déclaré le rapport, citant une source familière avec le sujet.

* Reuters n'a pas pu vérifier cette information. Apple n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

* Nikkei avait rapporté en janvier qu'Apple se concentrerait sur la livraison de son premier iPhone pliable et de deux modèles non pliables avec des caméras améliorées et des écrans plus grands pour un lancement phare dans la seconde moitié de 2026.