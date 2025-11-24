L'investisseur Michael Burry fustige l'IA après la liquidation de son fonds spéculatif

par Shashwat Chauhan

L'investisseur américain Michael Burry, connu pour avoir anticipé la crise des "subprimes" de 2008 et sceptique à l'égard de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), s'en est pris lundi à Nvidia NVDA.O lors du lancement d'un blog sur la plateforme Substack, quelques jours après avoir fermé son fonds spéculatif Scion Asset Management.

Les commentaires de Michael Burry sur les marchés et l'économie sont très suivis car souvent riches d'indices sur d'éventuelles bulles, notamment.

"Je ne suis pas parti", écrit Burry sur Substack, ajoutant que son blog, intitulé Cassandra Unchained, avait "toute son attention".

La publication en ligne compte actuellement plus de 21.000 abonnés à un prix de 39 dollars par mois. L'investisseur a laissé entendre qu'il publierait un ou plusieurs articles la plupart des semaines.

Dans un billet intitulé "The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony" (Le signe cardinal d'une bulle : la gloutonnerie du côté de l'offre), il compare le récent essor de l'IA à celui des "dot-com" dans les années 90.

"Les cinq cavaliers publics du boom actuel de l'IA - Microsoft, Google, Meta, Amazon et Oracle - sont rejoints par plusieurs startups adolescentes qui promettent près de 3.000 milliards de dollars de dépenses dans l'infrastructure de l'IA au cours des trois prochaines années. Les investisseurs adorent cela", écrit-il.

"Et une fois de plus, il y a un Cisco au centre de tout cela, avec équipements pour tous et la vision expansive qui va avec. Son nom est Nvidia", écrit-il.

Michael Burry a récemment accentué ses critiques envers les poids lourds de la "tech", notamment Nvidia et Palantir Technologies PLTR.N , remettant en question le boom de l'infrastructure en nuage et accusant les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices de leurs investissements massifs dans le matériel informatique.

L'investisseur a radié ce mois-ci son fonds spéculatif Scion Asset Management auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, mettant ainsi fin à la capacité du public à suivre ses positions.

Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction d'Anil D'Silva, version française Diana Mandià)