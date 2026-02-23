L'investisseur Ed Garden augmente sa participation dans Fortune Brands et cherche un nouveau directeur général, selon le WSJ

L'investisseur Ed Garden a pris une participation dans le fournisseur de matériaux de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N et cherche à remplacer son nouveau directeur général, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Le rapport n'a pas révélé le montant exact de la participation de Garden.

Garden, qui dirige Garden Investments, a proposé en privé une liste de candidats au poste d'administrateur en vue de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Fortune Brands, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Fortune Brands Innovations et Garden Investments n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Fortune Brands, qui fabrique des produits pour les environnements résidentiels et commerciaux, a une valeur de marché d'environ 6,53 milliards de dollars.

Les actions de la société ont chuté de près de 19 % le 13 février après que le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre ont été inférieurs aux estimations.

L'entreprise de sécurité domestique a annoncé ce mois-ci le départ de son directeur général, Nicholas Fink, et la nomination d'Amit Banati au poste de directeur général.

M. Garden a estimé que M. Fink manquait de leadership et d'expérience dans le secteur et que M. Banati, qui a été recruté par Fortune Brands, commettrait la même erreur, selon le rapport du WSJ.