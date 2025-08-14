 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'investisseur "Big Short" Burry est devenu plus optimiste au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Carolina Mandl

Scion Asset Management de Michael Burry a terminé le premier trimestre plus optimiste sur les entreprises de différents secteurs et géographies, a montré un dépôt de titres jeudi, après avoir parié contre les entreprises chinoises précédemment alors que l'administration Trump envisageait d'imposer des droits de douane.

Burry, connu comme l'investisseur "Big Short" pour ses appels prémonitoires avant l'effondrement du marché immobilier américain en 2008, a placé des paris qui bénéficient d'une hausse des prix des actions. Les options d'achat confèrent le droit d'acheter des actions à un prix déterminé à l'avenir.

L'investisseur a acheté des options d'achat sur les sociétés chinoises Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK , sur le fournisseur néerlandais de semi-conducteurs ASML Holding

ASML.AS et sur certains noms américains, comme la société de cosmétiques Estée Lauder EL.N , Lululemon Athletica LULU.O , Meta Platforms META.O , Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , UnitedHealth Group UNH.N , et VF Corp VFC.N .

Le portefeuille de Scion comprenait également des positions longues sur Bruker Corp BRKR.O , Estée Lauder, Lululemon, Regeneron et UnitedHealth.

Le portefeuille de Burry au deuxième trimestre contraste avec les paris contre Alibaba, Baidu 9888.HK , JD.com et PDD Holdings PDD.O au premier trimestre, avant l'annonce par Trump de prélèvements élevés sur les biens importés de Chine.

Le dépôt de titres n'indique pas les positions actuelles de Burry. Après que le S&P 500 a atteint son niveau le plus bas depuis près d'un an le 8 avril, à la suite de l'annonce des droits de douane de Trump, les actions américaines se sont redressées. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq ont tous deux atteint des records de clôture en juin, clôturant leur meilleur trimestre depuis plus d'un an, l'espoir d'accords commerciaux et d'éventuelles baisses de taux ayant atténué l'incertitude des investisseurs.

Les deux indices ont terminé le trimestre avec des gains à deux chiffres. Le S&P 500 a gagné 10,57 % au cours de la période, et le Nasdaq a augmenté de 17,75 %.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

