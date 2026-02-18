L'investisseur américain Peltz estime que les actions de Wendy's sont sous-évaluées

L'investisseur américain Nelson Peltz a déclaré dans un document déposé auprès de la SEC mercredi que l'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O est actuellement sous-évaluée.