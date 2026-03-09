L'investisseur activiste Starboard pousse Lamb Weston à renforcer ses activités et à réduire ses coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté Lamb Weston LW.N à accélérer les améliorations opérationnelles et les réductions de coûts afin de faire remonter le cours de l'action, dans une lettre lundi, après avoir révélé qu'il avait pris une participation dans le fabricant de frites.
