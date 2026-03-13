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L'investisseur activiste Fivespan prend une participation de 5,1 % dans la société de logiciels BlackLine
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Fivespan Partners a déclaré dans un dossier réglementaire qu'il détenait désormais 5,1 % de BlackLine Systems BL.O à un moment où la pression augmente sur l'entreprise de logiciels d'entreprise pour qu'elle examine les options possibles, y compris une vente éventuelle.

La société d'investissement basée à San Francisco a fait état de cette participation dans une déclaration 13-D déposée jeudi en fin de journée et exigée lorsqu'un investisseur franchit le seuil de 5 % des parts et a l'intention de faire pression pour que des changements soient apportés.

* L'action de BlackLine a chuté de 32 % cette année, ce qui valorise la société à 2,16 milliards de dollars.

* Fivespan a profité de la liquidation de cette année pour acheter plus d'actions, a déclaré une personne au courant des transactions de l'entreprise.

* La liquidation à l'échelle de l'industrie a été liée aux craintes croissantes de perturbation de l'IA.

* Dans sa déclaration, Fivespan a indiqué qu'elle s'entretiendrait avec les administrateurs et la direction sur une série de sujets, notamment les fusions et acquisitions et la stratégie globale de l'entreprise.

* Un représentant de Fivespan a refusé de faire des commentaires au-delà de la déclaration.

* Mardi, BlackLine a convenu avec les investisseurs activistes Engaged Capital que deux nouveaux administrateurs rejoindraient le conseil d'administration et que le nouveau venu proposé par Engaged ferait partie du comité stratégique.

* Le comité stratégique est habilité à préparer le terrain en vue d'une éventuelle fusion ou vente de la société.

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