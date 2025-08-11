L'investisseur activiste Engine Capital demande un remaniement du conseil d'administration de l'entreprise de sciences de la vie Avantor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 8, ajout de détails de la lettre tout au long, commentaire de l'analyste au paragraphe 10)

L'investisseur activiste Engine Capital a exhorté lundi la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N à renouveler son conseil d'administration, à entreprendre des initiatives de réduction des coûts et même à envisager de se vendre, ce qui a entraîné une hausse de 12 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

La démarche d'Engine Capital intervient alors que l'action d'Avantor a chuté de 45 % cette année, la société étant confrontée à une faible demande de la part des biotechs et des grandes entreprises pharmaceutiques à la suite des coupes budgétaires de l'administration Trump dans le domaine de la recherche.

L'investisseur activiste a souligné les difficultés rencontrées par Avantor au cours des cinq dernières années dans sa lettre au conseil d'administration de l'entreprise, notamment les réductions répétées de ses prévisions financières et la sous-performance constante par rapport aux attentes des investisseurs.

"Nous pensons que le conseil d'administration est responsable de la sous-performance d'Avantor et qu'il n'a pas réussi à superviser de manière adéquate les opérations, la gestion, l'allocation des capitaux et la planification de la succession de l'entreprise", a déclaré Engine Capital, qui détient une participation d'environ 3 % dans l'entreprise.

Engine Capital a exhorté la société à envisager une vente, estimant qu'une transaction potentielle valoriserait les actions de la société entre 17 et 19 dollars. L'action d'Avantor était à 12,88 dollars dans les échanges avant bourse.

"Il faut reconnaître que l'industrie des sciences de la vie se consolide. Les clients et les fournisseurs sont de plus en plus importants, et il pourrait être bénéfique pour Avantor de faire partie d'une entité plus grande", a déclaré Engine Capital.

Un redressement réussi pourrait porter les actions d'Avantor entre 22 et 26 dollars d'ici à la fin de 2027, a ajouté l'investisseur activiste.

" Une vente pure et simple nécessiterait un acheteur, et nous ne voyons pas d'acheteur naturel pour la société à l'heure actuelle", a déclaré Eve Burstein, analyste chez Bernstein, après que le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois l'évolution de la situation dimanche.

Avantor, qui fournit des produits chimiques, des produits de laboratoire et des services aux clients du secteur de la recherche et de la biopharmacie, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters sur la lettre d'Engine Capital.

La société, dont la capitalisation boursière s'élève à 7,8 milliards de dollars, a également nommé Emmanuel Ligner au poste de directeur général à compter du 18 août, en remplacement de Michael Stubblefield.