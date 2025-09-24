L'investisseur activiste Engine Capital demande des changements chez Acadia Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la lettre dans les paragraphes 2,3)

L'investisseur activiste Engine Capital a envoyé une lettre au conseil d'administration d'Acadia Healthcare ACHC.O mercredi, demandant à la société d'explorer une vente potentielle d'actifs et d'ajouter de nouveaux administrateurs à son conseil d'administration.

Les actions d'Acadia Healthcare, basée à Franklin, Tennessee, ont augmenté de 4,5 % en préouverture.

Engine Capital, qui détient une participation d'environ 3 % dans Acadia, a déclaré que le fournisseur de services de santé a maintenu des rendements négatifs en raison de l'exécution inefficace de sa réorganisation en 2022.

L'investisseur activiste a appelé à une révision majeure de la gouvernance de l'entreprise, en demandant un renouvellement du conseil d'administration, une réduction des coûts et la vente d'actifs pour racheter des actions sous-évaluées.

La société n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.