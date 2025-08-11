L'investisseur activiste Engine Capital demande à Avantor de renouveler son conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détails à travers)

L'investisseur activiste Engine Capital a exhorté lefabricant d'équipements médicaux Avantor AVTR.N à renouveler son conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs, selon une lettre publiée lundi.

Les actions d'Avantor ont augmenté de 10,4 % dans les échanges de pré-marketing.

Engine Capital détient environ 3 % des actions en circulation d'Avantor.

L'investisseur activiste a souligné les difficultés rencontrées par l'entreprise au cours des cinq dernières années, notamment les réductions répétées des prévisions financières de l'entreprise et la sous-performance constante par rapport aux attentes des investisseurs, selon la lettre.

"Nous pensons que le conseil d'administration est responsable de la sous-performance d'Avantor et qu'il n'a pas réussi à superviser de manière adéquate les opérations, la gestion, l'allocation des capitaux et la planification de la succession de la société", a déclaré Engine Capital dans sa lettre.

Avantor n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.