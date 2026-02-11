L'investisseur activiste Elliott prend une participation dans LSEG, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La participation d'Elliott dans LSEG n'est pas claire, selon une source

*

Les actions font un bond de 7 % dans un premier temps

(Modification de la source, ajout du cours de l'action au paragraphe 2, réponse d'Elliott et de LSEG au paragraphe 6, contexte au paragraphe 7) par Charlie Conchie

L'investisseur activiste Elliott a pris une participation dans le London Stock Exchange Group

LSEG.L et s'engage auprès de la société pour stimuler la performance, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les actions de LSEG étaient en hausse de 2,3% dans les premiers échanges, après avoir initialement bondi de 7%. Son action a chuté de plus de 35 % au cours des 12 derniers mois, y compris la chute des actions mondiales de logiciels la semaine dernière, qui a effacé près de 1 000 milliards de dollars de leur valeur combinée.

Le groupe de données et d'analyse LSEG, qui exploite également la Bourse de Londres, a lutté contre les craintes que la concurrence croissante et l'intelligence artificielle ne réduisent ses revenus, une inquiétude qui touche également le secteur plus large des logiciels et des services.

La participation exacte d'Elliott Management n'était pas claire et le fonds était en pourparlers avec LSEG pour contribuer à une amélioration, et encourager le groupe à envisager un nouveau rachat d'actions et à se concentrer sur la fermeture des rivaux, a déclaré la source, confirmant un rapport initial du Financial Times.

Le FT a également indiqué qu'Elliott ne souhaitait pas que LSEG envisage une vente totale ou une scission de ses activités boursières.

Elliott et LSEG ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters, qui fournit des informations à Workspace, le terminal d'informations et de données de LSEG.

Cette prise de participation marque une nouvelle campagne d'envergure de l'investisseur américain dans une société britannique, après qu'il a exercé une forte pression sur la major pétrolière BP BP.L pour qu'elle resserre ses activités et augmente son flux de trésorerie.