L'investisseur activiste Biglari affirme qu'ISS et d'autres conseillers soutiennent la bataille de procuration de Cracker Barrel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O a subi une pression croissante à l'approche de son assemblée annuelle après que l'investisseur activiste Biglari Capital a déclaré lundi que les sociétés de conseil en vote par procuration soutenaient une campagne visant à empêcher la réélection des membres de son conseil d'administration.

La chaîne de restaurants a connu une année mouvementée , ses actions ayant chuté après les nombreuses critiques suscitées par sa tentative de redessiner son logo dans le cadre d'une restructuration.

Biglari, un investisseur activiste de longue date qui a également essayé d'acquérir la société en 2012, a lancé une nouvelle bataille de procuration à Cracker Barrel en septembre, exhortant les actionnaires à ne pas réélire la directrice générale Julie Felss Masino et le membre du conseil d'administration Gilbert Dávila lors de l'assemblée annuelle de la société, qui est prévue pour le 20 novembre.

Glass Lewis, conseiller en matière de procurations, a critiqué la direction de Cracker Barrel pour ses normes de gouvernance incohérentes et ses faux pas stratégiques, citant la restructuration de l'entreprise au milieu de l'année 2025 comme une période marquée par une mauvaise communication, des initiatives ratées et des pertes importantes pour les investisseurs, a déclaré Biglari dans un communiqué.

Institutional Shareholder Services s'est fait l'écho des préoccupations relatives aux performances, recommandant aux actionnaires de voter contre Gilbert Dávila, a déclaré l'investisseur activiste.

La tentative de Cracker Barrel de changer son logo a déclenché une réaction négative du public de la part des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, et a provoqué une forte baisse du cours de son action, obligeant l'entreprise à revenir à son image de marque originale "Old Timer" .

D'autres sociétés de conseil en matière de procuration et Cracker Barrel n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.