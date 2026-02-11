L'investisseur activiste Ancora s'oppose à l'accord entre Netflix et Warner Bros et soutient l'offre de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La participation d'Ancora dans Warner Bros vaut près de 200 millions de dollars

*

Selon un investisseur, l'accord avec Netflix présente une valeur inférieure et un risque réglementaire

*

Paramount a adouci son offre en proposant de payer les frais de démantèlement de Netflix

(Commentaires d'Ancora, détails sur les obstacles concurrence et contexte des offres de Netflix et de Paramount) par Aditya Soni

L'investisseur activiste Ancora Holdings a pris une participation dans Warner Bros Discovery

WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord conclu par la société de médias avec Netflix pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu, ce qui constitue le dernier rebondissement en date de la bataille acharnée pour le rachat d'Hollywood.

Ancora, qui détient une participation de près de 200 millions de dollars, a déclaré mercredi que le conseil d'administration de Warner Bros n'avait pas suffisamment discuté avec Paramount Skydance d'une offre rivale pour l'ensemble de la société, y compris les actifs câblés tels que CNN et TNT.

L'investisseur activiste, qui gère 11 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'il voterait contre l'accord avec Netflix lors d'une assemblée des actionnaires de Warner Bros prévue en avril, à moins que la société ne revienne sur sa recommandation de soutenir l'acquisition.

"L'accord Netflix-WBD actuellement proposé demande aux actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une retombée incertaine et d'assumer un risque réglementaire important - malgré la disponibilité d'une offre de Paramount d'une valeur supérieure et d'un montant plus certain de 30 dollars par action", a déclaré l'investisseur activiste sur son site web.

Warner Bros, Paramount et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Warner Bros a une valeur de marché d'environ 68 milliards de dollars, ce qui signifie que la participation d'Ancora représente moins de 1 % de ses actions en circulation.

Paramount PSKY.O et Netflix NFLX.O convoitent tous deux Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros de DC Comics comme Batman.

PARAMOUNT VEUT SÉDUIRE LES ACTIONNAIRES DE WARNER BROS

Pour convaincre les investisseurs, Paramount a adouci son offre mardi en proposant aux investisseurs de Warner Bros environ 650 millions de dollars supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il s'en séparait.

Warner Bros n'a pas revu à la hausse son offre, qui s'élève à 108,4 milliards de dollars, dette comprise, mais a souligné une nouvelle fois que son offre avait plus de chances d'être approuvée par les autorités réglementaires que celle de Netflix, qui s'élève à 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, dette comprise.

Warner Bros a déclaré qu'elle examinerait l'offre révisée, mais n'a pas modifié sa recommandation en faveur de l'accord avec Netflix.

Le mois dernier, Paramount avait repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février pour convaincre les investisseurs. Les analystes et les dirigeants de Warner Bros ont laissé entendre que le propriétaire de CBS devrait revoir son offre à la hausse pour relancer les négociations.

Ancora a toutefois déclaré que l'offre améliorée de Paramount était suffisante pour être considérée comme une proposition supérieure dans le cadre de l'accord avec Netflix, ce qui ouvrirait la voie à une reprise des négociations.

L'investisseur a également soutenu l'argument de Paramount selon lequel l'accord avec Netflix expose les actionnaires de Warner Bros à l'incertitude, étant donné que les liquidités qu'ils recevront dépendront de la santé financière des actifs câblés qui seront cédés à Discovery Global avant l'acquisition.

Paramount estime que les actifs câblés ne valent rien et a mis en avant l'évaluation de Versant VSNT.O , une entreprise dérivée de Comcast qui possède des actifs numériques et des chaînes de télévision telles que CNBC et dont les actions ont chuté d'environ 35 % depuis leur introduction en bourse en janvier.

"WBD demande aux actionnaires de voter pour une contrepartie finale en espèces incertaine, basée sur une allocation de dette inconnue et une valeur de capitaux propres inconnue", a déclaré M. Ancora.

OBSTACLES concurrence

M. Ancora a également souligné les obstacles concurrence auxquels la fusion Netflix-Warner Bros pourrait être confrontée, étant donné qu'elle ferait de Netflix le plus grand service de diffusion en continu au monde, avec environ un demi-milliard d'abonnés.

Le ministère américain de la justice examine si le pionnier du streaming s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de l'examen réglementaire de l'accord, selon certaines informations.

Pour défendre son accord, Netflix a souligné que YouTube, propriété de Google, représente plus de temps de visionnage sur les téléviseurs américains que les autres services de streaming.

Le ministère de la justice examine également l'offre de Paramount.

Paramount a déclaré mardi qu'elle avait certifié s'être conformée à la deuxième demande du ministère de la justice lundi, déclenchant ainsi une période d'attente de 10 jours, et qu'elle avait obtenu l'autorisation d'investir à l'étranger en Allemagne.

Elle était également en pourparlers avec les autorités concurrence des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

"Les préoccupations concurrence sont plus importantes pour Netflix que pour Paramount, car l'opération risque de réduire considérablement la concurrence sur plusieurs marchés", a déclaré M. Ancora.

Netflix parie sur une voie "Hail Mary" pour obtenir l'approbation, a-t-elle ajouté.