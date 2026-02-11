 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'investisseur activiste Ancora s'oppose à l'accord entre Netflix et Warner Bros et soutient l'offre de Paramount
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La participation d'Ancora dans Warner Bros vaut près de 200 millions de dollars

*

Selon un investisseur, l'accord avec Netflix présente une valeur inférieure et un risque réglementaire

*

Paramount a adouci son offre en proposant de payer les frais de démantèlement de Netflix

(Commentaires d'Ancora, détails sur les obstacles concurrence et contexte des offres de Netflix et de Paramount) par Aditya Soni

L'investisseur activiste Ancora Holdings a pris une participation dans Warner Bros Discovery

WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord conclu par la société de médias avec Netflix pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu, ce qui constitue le dernier rebondissement en date de la bataille acharnée pour le rachat d'Hollywood.

Ancora, qui détient une participation de près de 200 millions de dollars, a déclaré mercredi que le conseil d'administration de Warner Bros n'avait pas suffisamment discuté avec Paramount Skydance d'une offre rivale pour l'ensemble de la société, y compris les actifs câblés tels que CNN et TNT.

L'investisseur activiste, qui gère 11 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'il voterait contre l'accord avec Netflix lors d'une assemblée des actionnaires de Warner Bros prévue en avril, à moins que la société ne revienne sur sa recommandation de soutenir l'acquisition.

"L'accord Netflix-WBD actuellement proposé demande aux actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une retombée incertaine et d'assumer un risque réglementaire important - malgré la disponibilité d'une offre de Paramount d'une valeur supérieure et d'un montant plus certain de 30 dollars par action", a déclaré l'investisseur activiste sur son site web.

Warner Bros, Paramount et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Warner Bros a une valeur de marché d'environ 68 milliards de dollars, ce qui signifie que la participation d'Ancora représente moins de 1 % de ses actions en circulation.

Paramount PSKY.O et Netflix NFLX.O convoitent tous deux Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros de DC Comics comme Batman.

PARAMOUNT VEUT SÉDUIRE LES ACTIONNAIRES DE WARNER BROS

Pour convaincre les investisseurs, Paramount a adouci son offre mardi en proposant aux investisseurs de Warner Bros environ 650 millions de dollars supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il s'en séparait.

Warner Bros n'a pas revu à la hausse son offre, qui s'élève à 108,4 milliards de dollars, dette comprise, mais a souligné une nouvelle fois que son offre avait plus de chances d'être approuvée par les autorités réglementaires que celle de Netflix, qui s'élève à 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, dette comprise.

Warner Bros a déclaré qu'elle examinerait l'offre révisée, mais n'a pas modifié sa recommandation en faveur de l'accord avec Netflix.

Le mois dernier, Paramount avait repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février pour convaincre les investisseurs. Les analystes et les dirigeants de Warner Bros ont laissé entendre que le propriétaire de CBS devrait revoir son offre à la hausse pour relancer les négociations.

Ancora a toutefois déclaré que l'offre améliorée de Paramount était suffisante pour être considérée comme une proposition supérieure dans le cadre de l'accord avec Netflix, ce qui ouvrirait la voie à une reprise des négociations.

L'investisseur a également soutenu l'argument de Paramount selon lequel l'accord avec Netflix expose les actionnaires de Warner Bros à l'incertitude, étant donné que les liquidités qu'ils recevront dépendront de la santé financière des actifs câblés qui seront cédés à Discovery Global avant l'acquisition.

Paramount estime que les actifs câblés ne valent rien et a mis en avant l'évaluation de Versant VSNT.O , une entreprise dérivée de Comcast qui possède des actifs numériques et des chaînes de télévision telles que CNBC et dont les actions ont chuté d'environ 35 % depuis leur introduction en bourse en janvier.

"WBD demande aux actionnaires de voter pour une contrepartie finale en espèces incertaine, basée sur une allocation de dette inconnue et une valeur de capitaux propres inconnue", a déclaré M. Ancora.

OBSTACLES concurrence

M. Ancora a également souligné les obstacles concurrence auxquels la fusion Netflix-Warner Bros pourrait être confrontée, étant donné qu'elle ferait de Netflix le plus grand service de diffusion en continu au monde, avec environ un demi-milliard d'abonnés.

Le ministère américain de la justice examine si le pionnier du streaming s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de l'examen réglementaire de l'accord, selon certaines informations.

Pour défendre son accord, Netflix a souligné que YouTube, propriété de Google, représente plus de temps de visionnage sur les téléviseurs américains que les autres services de streaming.

Le ministère de la justice examine également l'offre de Paramount.

Paramount a déclaré mardi qu'elle avait certifié s'être conformée à la deuxième demande du ministère de la justice lundi, déclenchant ainsi une période d'attente de 10 jours, et qu'elle avait obtenu l'autorisation d'investir à l'étranger en Allemagne.

Elle était également en pourparlers avec les autorités concurrence des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

"Les préoccupations concurrence sont plus importantes pour Netflix que pour Paramount, car l'opération risque de réduire considérablement la concurrence sur plusieurs marchés", a déclaré M. Ancora.

Netflix parie sur une voie "Hail Mary" pour obtenir l'approbation, a-t-elle ajouté.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
82,1950 USD NASDAQ -0,02%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8300 USD NASDAQ -0,05%
VERSANT RG-A
28,8600 USD NASDAQ -0,03%
VERSANT RG-A WI
40,4100 USD NASDAQ -13,38%
WARNER BROS RG-A
27,8100 USD NASDAQ +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank