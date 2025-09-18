L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel relance le marché des puces ; AMD recule

(Mises à jour)

18 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O ont augmenté de 26,35% dans les premiers échanges volatiles après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces; Nvidia a augmenté de 2,6%

** INTC devrait connaître sa meilleure journée depuis octobre 1987 si les gains se maintiennent

** Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O , Micron Tech MU.O progressent de 2,8 à 4,5%

** Les actions d'AMD AMD.O ont baissé de 4,6 %, les investissements signalant une alliance plus profonde qui pourrait écarter le rival d'Intel dans les futures collaborations sur les centres de données et les puces de PC, tout en menaçant sa part dans les charges de travail basées sur l'intelligence artificielle

** Synopsys en hausse de 6,2 % grâce à l'optimisme concernant la demande de conception de puces et son rôle en tant que partenaire clé de l'automatisation de la conception électronique pour Intel et Nvidia

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX atteint un niveau record, en hausse de 2,6%

** L'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel est moins une question d'argent que d'influence", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown

** Il s'agit d'une alliance stratégique à connotation géopolitique, qui renforce la coopération entre les deux géants américains des puces et met la pression sur des rivaux comme AMD et TSMC

** Les actions de TSMC cotées en bourse aux États-Unis ont légèrement baissé, car cette décision soulève la possibilité de transférer une partie de la fabrication hors de la fonderie taïwanaise

** Les sociétés européennes de semi-conducteurs augmentent leurs gains: ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS , STMicro STMPA.PA , AIXTRON AIXGn.DE en hausse de 6% à 8%

** Nvidia, dont les puces incontournables alimentent un boom mondial de l'intelligence artificielle, a déclaré dans un communiqué qu'elle paierait 23,28 dollars par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 dollars auxquels les actions d'Intel ont clôturé mercredi