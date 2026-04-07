L'introduction en bourse de SpaceX pourrait faire perdre de l'oxygène au fragile marché des introductions en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'introduction en bourse de SpaceX pourrait dominer le marché et bloquer les autres cotations

* Une méga-opération pour tester la profondeur du marché

* Les analystes estiment que le facteur Musk attire une attention démesurée

* Le renouveau du marché des introductions en bourse pourrait être retardé jusqu'en 2027, avertissent les experts

par Manya Saini

Alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, se rapproche d'une introduction en bourse de 75 milliards de dollars qui pourrait réécrire le livre des records, les inquiétudes se multiplient quant à la difficulté pour d'autres sociétés désireuses de s'introduire en bourse en 2026 de conclure des transactions dans l'ombre des débuts fracassants de l'entreprise spatiale.

Les marchés américains, appréciés pour leur profondeur, sont confrontés à un test critique, car plus d'une demi-douzaine d'analystes et d'experts du secteur ont déclaré à Reuters que l'opération SpaceX absorberait probablement une part importante de la demande des investisseurs, évinçant ainsi les autres candidats.

"L'histoire nous apprend qu'une méga-introduction en bourse comme celle de SpaceX peut aspirer l'oxygène du marché. Nous l'avons vu avec Facebook en 2012", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Les introductions en bourse sont un événement marketing majeur, et les entreprises ne voudraient pas que le bruit d'une offre de SpaceX étouffe la couverture de leurs propres opérations. Il est donc possible que l'activité de cotation se ralentisse quelque peu au cours des semaines entourant l'introduction en bourse de SpaceX."

Les entreprises attendent depuis des années des conditions d'introduction en bourse favorables après une longue période de sécheresse. Une introduction en bourse comme celle de SpaceX, avec son directeur général milliardaire célèbre, son secteur en plein essor et ses bailleurs de fonds aux poches bien garnies, aurait pu donner le coup de fouet nécessaire à d'autres pour aller de l'avant.

Au lieu de cela, c'est son envergure qui menace d'éclipser les autres, les banques et les investisseurs de Wall Street consacrant la majeure partie de leur attention et de leur argent à l'opérateur de la constellation de satellites Starlink.

Trente-cinq introductions en bourse ont été réalisées depuis le début de l'année, selon les données de Renaissance Capital, soit une baisse de 37,5 % par rapport à l'année précédente. Cette situation pourrait s'aggraver dans les mois à venir, ce qui compromettrait les espoirs d'une reprise générale du marché en 2026.

LES PERTURBATIONS PÈSENT SUR LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Selon les analystes et les banquiers, le marché des introductions en bourse a aligné son plus grand nombre d'offres depuis des décennies.

Mais la guerre en Iran , la flambée des prix du pétrole , les inquiétudes concernant le crédit privé et les bouleversements provoqués par l'IA dans les entreprises de logiciels traditionnelles ont placé la barre très haut pour ce qui est des opérations qui parviennent à sortir de la volatilité - et de celles qui sont laissées de côté.

Aujourd'hui, parallèlement à ces perturbations, les entreprises qui envisagent une introduction en bourse doivent également rivaliser pour attirer l'attention sur un marché dominé par les gros titres de SpaceX.

Si les banquiers déconseilleront probablement à leurs plus gros clients de se mesurer à SpaceX, les plus petites introductions en bourse pourraient en tirer profit, estime Michael Ashley Schulman, associé de la société de gestion de patrimoine Cerity Partners.

"Les petites introductions en bourse pourraient bénéficier d'un effet d'entraînement dans l'enthousiasme des particuliers qui pourraient mentalement regrouper les introductions en bourse en supposant que si l'une d'entre elles se porte bien, les autres le feront aussi", a-t-il déclaré.

D'AUTRES MÉGA-OPÉRATIONS À VENIR

Le choix du moment de l'introduction en bourse est souvent aussi déterminant pour le succès de la cotation que les fondamentaux de l'entreprise. Les mois de mai et juin sont généralement les plus propices, avant l'accalmie estivale qui reporte à l'automne les introductions en bourse les plus importantes.

Alors que Musk espère introduire SpaceX en bourse en juin, selon les banquiers, OpenAI et sa rivale Anthropic viseraient un lancement au cours du second semestre de l'année.

"L'attention que ces méga-introductions en bourse retirent du marché pourrait repousser la fenêtre d'introduction en bourse largement ouverte jusqu'en 2027", a déclaré Kyle Stanford, analyste chez PitchBook, dans un rapport.

Le rapport ajoute que si SpaceX lève entre 50 et 75 milliards de dollars, tandis qu'OpenAI et Anthropic lèvent ensemble 50 milliards de dollars supplémentaires, cela correspondrait à peu près au total levé par les introductions en bourse d'entreprises américaines soutenues par des sociétés de capital-risque au cours de la dernière décennie.

"L'attention des médias n'est pas la seule chose que ces méga-introductions en bourse pourraient absorber. La souscription à l'introduction en bourse serait limitée par le montant que ces sociétés sont capables de lever", a écrit M. Stanford.

La "MUSKONOMIE" FACE AUX RÉALITÉS DU MARCHÉ

Certes, il s'agit d'un terrain inconnu - aucune offre de cette taille n'a été tentée auparavant.

Selon les analystes et les experts, l'absence de précédent clair ou de cotation comparable ne permet pas aux investisseurs d'ancrer leurs attentes, ce qui rend plus difficile l'évaluation de la réaction du marché à l'introduction en bourse de SpaceX.

"SpaceX va devenir une grande entreprise, cela ne fait aucun doute", a déclaré James Angel, membre de la faculté du Centre Psaros pour les marchés financiers et la politique de Georgetown McDonough.

"La combinaison de marques connues comme X et Starlink, la magie de l'IA, le rêve de l'espace et la magie de Musk signifient que les banquiers d'investissement n'auront pas de mal à susciter l'intérêt pour les actions."

Elon Musk s'est forgé un palmarès en attirant la demande des investisseurs à travers les cycles, et ses entreprises ont souvent attiré l'attention. Son empire, surnommé "Muskonomy" par les analystes, crée une concentration de capitaux que peu d'offres peuvent égaler.

Cette concentration de l'intérêt des investisseurs n'est pas seulement théorique, elle s'est déjà manifestée lors de cotations antérieures.

Tesla, la société de Musk qui fabrique des véhicules électriques, a levé 226 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2010, pour une valeur de marché d'environ 1,6 milliard de dollars. Aujourd'hui, Tesla est le constructeur automobile le plus important au monde, avec une valeur de plus de 1 300 milliards de dollars.

Toutefois, même ces antécédents et cet attrait pour les investisseurs pourraient ne pas suffire sur le marché actuel des introductions en bourse, avertissent les analystes. "Nous ne pensons pas que SpaceX puisse échapper aux réalités du marché américain des introductions en bourse, dans le sens où il est devenu un marché d'acheteurs", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

"Même les candidats à l'introduction en bourse les plus solides dans les secteurs les plus porteurs doivent faire preuve de flexibilité dans la fixation du prix de leur opération et doivent potentiellement fixer un prix à la baisse pour que l'introduction en bourse soit couronnée de succès."

D'autres ont mis en garde contre le fait qu'une vague d'introductions en bourse de grande envergure pourrait peser sur la demande des investisseurs en général, en particulier si plusieurs méga-opérations arrivent en même temps sur le marché.

"Un vieux dicton dit que les marchés haussiers se terminent lorsque l'argent vient à manquer, et il existe de nombreux exemples historiques où un déluge d'introductions en bourse et de nouveaux entrants sur le marché boursier, puis d'offres secondaires ultérieures, a signifié que les vendeurs ont fini par submerger les acheteurs", a déclaré Russ Mould, directeur de l'investissement chez AJ Bell. "