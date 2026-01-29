L'introduction en bourse de PicPay met fin à quatre années de disette pour les entreprises brésiliennes

La banque numérique brésilienne PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, fait ses débuts sur le Nasdaq jeudi après avoir levé 434 millions de dollars lors d'une première offre publique, la première nouvelle cotation en bourse d'une entreprise brésilienne depuis plus de quatre ans.

Fondée en 2012 et acquise trois ans plus tard par J&F Investimentos, la société holding derrière le géant de l'emballage de viande JBS JBSS.O , cotée à New York, PicPay a vendu 22,86 millions d'actions mercredi à 19 dollars chacune, devant être négociées sous le symbole PICS.

L'offre, qui implique une dilution d'environ 21 % pour les actionnaires existants, a valorisé la société à environ 2,6 milliards de dollars, selon le média économique brésilien Valor Economico.

La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires au prix de l'introduction en bourse, ce qui pourrait porter l'opération à environ 500 millions de dollars.

La cotation est une victoire pour les frères Wesley et Joesley Batista, qui conservent plus de 90 % des droits de vote dans PicPay. Le duo a rebondi après un scandale de corruption au Brésil il y a dix ans, et leur empire s'étend à la transformation de la viande, à l'énergie, à l'exploitation minière, à la fintech, aux médias, aux cosmétiques et à bien d'autres domaines dans au moins 20 pays.

Bicycle Capital, un fonds de croissance dirigé par d'anciens cadres de SoftBank, dont le milliardaire bolivien Marcelo Claure, s'est engagé à investir 75 millions de dollars dans l'offre, selon une déclaration. L'introduction en bourse, que PicPay avait déjà envisagée mais abandonnée en 2021, a été menée par Citigroup, Bank of America et Royal Bank of Canada.

QUATRE ANS DE DISETTE

L'offre met fin à une disette de quatre ans dans les introductions en bourse des entreprises brésiliennes et pourrait ouvrir la voie à d'autres introductions.

Anderson Brito, responsable de la banque d'investissement d'UBS BB au Brésil, a déclaré qu'un sondage réalisé auprès d'investisseurs institutionnels prévoyait plus de 10 introductions en bourse brésiliennes en 2026, que ce soit au Brésil ou à l'étranger.

L'entreprise de technologie financière Agibank, qui était évaluée à 9,3 milliards de reais (1,79 milliard de dollars) à la fin de 2024, a déposé ce mois-ci une demande d'inscription à la Bourse de New York.

Les fintechs brésiliennes, en particulier, ont eu du succès avec les cotations américaines en raison de comparaisons favorables avec leurs homologues mondiaux. La dernière entreprise brésilienne à être entrée en bourse a été la banque numérique Nubank, qui a fait ses débuts sur le NYSE fin 2021, levant 2,6 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 40 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande banque d'Amérique latine en termes de capitalisation boursière.

La dernière introduction en bourse sur le marché boursier brésilien a été celle du producteur d'engrais Vittia en septembre 2021.

MOINS D'APPÉTIT AU BRÉSIL

Selon Pedro Galdi, analyste en investissement chez fintech AGF, New York pourrait continuer à attirer les introductions en bourse brésiliennes, car les rendements des actions sont bien inférieurs à ceux de la dette nationale.

"Avec un taux d'intérêt de référence de 15 % par an, qui voudrait investir dans une introduction en bourse au Brésil?

", a-t-il demandé.

En contraste, l'opération PicPay illustre la solidité de la demande aux États-Unis.

"Je pense que cette année, nous verrons davantage d'introductions en bourse aux États-Unis, non seulement pour des entreprises brésiliennes, mais aussi pour des entreprises technologiques américaines", a déclaré Ulrike Hoffmann, responsable mondial des actions chez UBS Global Wealth Management, lors d'une conférence organisée cette semaine au Brésil.

Cela pourrait en fin de compte stimuler la demande au Brésil. "Je crois fermement que le marché local reprendra par le biais de grandes transactions, étroitement liées à des secteurs plus défensifs, principalement dans l'infrastructure", a déclaré Cesar Mindof, directeur de l'Association brésilienne des marchés financiers et des capitaux.