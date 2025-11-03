L'introduction en bourse de Beta Technologies se fera à 34 dollars par action, selon Bloomberg News

(Ajoute des détails du rapport au paragraphe 2, ainsi que des informations de fond)

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies devrait fixer le prix de son introduction en bourse à 34 dollars par action, ce qui est supérieur à sa fourchette de prix, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

L'introduction en bourse est également sursouscrite à deux chiffres, selon le rapport , ce qui témoigne de la confiance des investisseurs pour les nouvelles cotations. La société avait indiqué que le prix de ses actions se situerait entre 27 et 33 dollars l'unité.

Beta Technologies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis est restée forte, avec plusieurs cotations de premier plan sur les marchés ces derniers mois, après un ralentissement antérieur déclenché par les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump et des volatilités macroéconomiques plus larges.

La fermeture du gouvernement a toutefois entraîné des retards à court terme dans le pipeline.

Beta Technologies conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de charge et des composants.

L'aviation électrique reste un segment de niche de l'industrie des transports, seule une poignée d'entreprises développant et testant des avions commerciaux.

L'avion de Beta a été utilisé par l'armée américaine pour des missions d'entraînement et par l'administration fédérale de l'aviation.

La société devrait faire ses débuts à la bourse de New York mardi, sous le symbole "BETA".