L'intérêt à découvert sur le Nasdaq a augmenté de 1 % fin décembre

Au 31 décembre, l'intérêt à découvert s'élevait à environ 18,566 milliards d'actions, contre 18,382 milliards d'actions au 15 décembre.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions puis les vendent, s'attendant à ce que le cours de l'action baisse afin de les racheter à un prix inférieur, de les restituer au prêteur et d'empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.