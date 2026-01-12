 Aller au contenu principal
L'intérêt à découvert sur le Nasdaq a augmenté de 1 % fin décembre
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt à découvert sur le Nasdaq a augmenté d'environ 1 % fin décembre, a indiqué la bourse lundi. Au 31 décembre, l'intérêt à découvert s'élevait à environ 18,566 milliards d'actions, contre 18,382 milliards d'actions au 15 décembre.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions puis les vendent, s'attendant à ce que le cours de l'action baisse afin de les racheter à un prix inférieur, de les restituer au prêteur et d'empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.

