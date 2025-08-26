L'intérêt à court terme pour le Nasdaq a augmenté de 2,02 % à la mi-août par rapport à la fin juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt à court terme sur le Nasdaq a augmenté de 2,02 % à la mi-août, a indiqué la bourse mardi.

Au 15 août, l'intérêt à court terme s'élevait à environ 16,93 milliards d'actions, contre 16,59 milliards d'actions à 31 juillet.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions et les vendent ensuite, s'attendant à ce que l'action baisse afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les rendre à la banque et empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.