L'Intelligent de l'IA-ByteDance dépasse Meta, et le voyage fructueux de Jensen Huang à Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des liens, modification du titre, ajout d'un graphique) par Krystal Hu

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .) Alors que le gratin de la technologie et de la finance américaines s'est réuni à Pittsburgh pour un sommet majeur sur l'énergie et l'innovation cette semaine, la figure la plus importante de l'industrie était notablement absente. Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O - l'entreprise la plus valorisée au monde - n'a pas écouté le président Trump annoncer un investissement de 90 milliards de dollars dans l'IA. Au lieu de cela, il était à Pékin. Lors de sa troisième visite cette année, M. Huang a confirmé que Nvidia pourrait à nouveau vendre ses célèbres puces H20 en Chine grâce à l'assouplissement des restrictions imposées par les États-Unis. Il a troqué sa veste en cuir caractéristique contre un costume Tang noir classique, a commencé sa présentation en mandarin, s'est assis pour une interview avec la télévision d'État chinoise, s'est mêlé aux magnats locaux de la technologie et a fait l'éloge enthousiaste de modèles d'intelligence artificielle locaux tels que DeepSeek. La décision de M. Huang intervient dans le cadre d'un débat en cours à Washington sur la question de savoir si le fait de restreindre l'exportation de puces de pointe vers la Chine pourrait simplement accélérer la montée en puissance de concurrents nationaux tels que Huawei. Les autorités américaines considèrent désormais les restrictions à l'exportation comme un élément clé de négociations plus larges avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'accès aux matières premières essentielles que sont les terres rares .

Les puces ne sont pas le seul point chaud de la course technologique entre les États-Unis et la Chine. TikTok, l'application de partage de vidéos utilisée par plus d'un tiers des Américains, continue de croître malgré les vents contraires géopolitiques. Des sources nous ont appris que ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, a discrètement dépassé Meta

META.O en termes de chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois. Faites défiler vers le bas pour savoir ce que l'ascension fulgurante de ByteDance signifie pour l'avenir des médias sociaux et plus encore.

Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici . Envoyez-moi un courriel

ici ou suivez-moi sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires et de vos attentes en matière d'IA.

NOS DERNIERS ARTICLES SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: * Google embauche des dirigeants de Windsurf dans le cadre d'un accord de 2,4 milliards de dollars pour faire progresser ses ambitions en matière de codage de l'IA * Cognition AI rachète Windsurf, doublant ainsi ses ambitions en matière de codage de l'IA * Musk propose aux investisseurs de Tesla de voter sur l'investissement dans xAI et exclut toute fusion * Google conclut un accord de 3 milliards de dollars sur l'hydroélectricité aux États-Unis, le plus important accord de ce type dans le domaine de l'énergie propre * Citigroup envisage d'émettre son propre stablecoin

BYTEDANCE, LA SOCIÉTÉ MÈRE DE TIKTOK, PLUS GRANDE QUE META

ByteDance est devenue discrètement la plus grande entreprise de médias sociaux au monde en termes de revenus au cours du premier trimestre de cette année, d'après mes sources et celles de mon collègue Kane Wu.

La société mère chinoise de TikTok et d'autres applications populaires a engrangé plus de 43 milliards de dollars de recettes au cours des trois premiers mois de l'année, dépassant les 42,31 milliards de dollars de Meta pour la même période.

ByteDance a connu une croissance plus rapide que Meta. Pour l'ensemble de l'année 2024, TikTok a rapporté 155 milliards de dollars, tandis que Meta a généré 165 milliards de dollars. Les deux entreprises ont réussi à maintenir une croissance de leurs revenus supérieure à 20 %, grâce à la publicité. ByteDance n'a pas répondu à une demande de commentaire. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont le marché évalue ces deux géants. La capitalisation boursière de Meta s'élève à 1,79 billions de dollars, tandis que ByteDance, qui est encore une société privée, a récemment évalué sa valeur à 315 milliards de dollars en rachetant des actions, ce qui représente moins de 20 % de la valeur de Meta.

Malgré cet écart, Meta ne semble pas surévalué: son ratio cours/bénéfice est d'environ 27, soit légèrement inférieur à sa moyenne historique. Meta bénéficie encore de marges plus élevées et domine des marchés lucratifs comme les États-Unis, tandis que la croissance de ByteDance est plus globale, y compris en Chine, son territoire d'origine, auquel Meta n'a pas accès.

Une partie des écarts de valorisation s'explique probablement par le risque politique. Les préoccupations réglementaires américaines constituent le principal obstacle pour TikTok, le président Donald Trump orchestrant une vente de l'application chinoise pour éviter qu'elle ne soit interdite aux États-Unis.

ByteDance et Meta se concentrent toutes deux sur le développement de l'IA d'avant-garde. Le fondateur de ByteDance, Yiming Zhang, est personnellement impliqué dans le développement de l'IA et des grands modèles de langage (LLMs). En 2023, l'entreprise a lancé une équipe appelée Seed pour se concentrer sur l'intelligence générale et la recherche sur l'IA d'avant-garde. Pendant ce temps, Mark Zuckerberg est occupé à constituer la nouvelle équipe de Superintelligence , en appelant lui-même des chercheurs. Il a annoncé cette semaine que Meta dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire des centres de données d'IA massifs , en essayant de rassembler la recette d'une percée réussie dans l'IA: des talents de classe mondiale, l'accès à une vaste puissance de calcul et des données approfondies.

"Nous disposons du capital nécessaire pour le faire", a déclaré Zuckerberg cette semaine, en soulignant le solide modèle commercial de Meta basé sur la publicité, qui devrait également bénéficier de l'amélioration des recommandations et du ciblage des publicités par l'IA.

Yiming pourrait en dire autant des ambitions de ByteDance.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE Le financement des startups américaines a grimpé à 162,8 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit un bond de 75,6 % par rapport à l'année dernière, grâce à une vague d'investissements majeurs dans l'IA. Comme le montre le graphique, il s'agit du meilleur départ pour le capital-risque depuis l'année record de 2021, même si le nombre d'opérations reste inférieur à son pic. Les grands paris sur l'IA, notamment la levée de fonds de 40 milliards de dollars d'OpenAI et la participation de 14,3 milliards de dollars de Meta dans Scale AI , alimentent cette montée en puissance. L'IA représente aujourd'hui plus de 64 % de la valeur des transactions, ce qui montre que les investisseurs sont convaincus du potentiel de la technologie à conduire la prochaine vague d'innovation.

CE QUE LES CHERCHEURS EN IA LISENT

Par Anna Tong, correspondante technique La génération de code est indéniablement l'un des cas d'utilisation de l'IA qui connaît la croissance la plus rapide. Son impact est indéniable: les développeurs ne jurent que par son utilité, les directeur général de l'industrie technologique soulignent les importants gains de productivité et les start-ups du secteur affichent des valorisations élevées. Une étude de l'organisation à but non lucratif METR, spécialisée dans la recherche sur l'IA, remet toutefois en question la croyance selon laquelle l'IA rend toujours les coûteux ingénieurs humains beaucoup plus productifs.

Au début de l'année, le METR a demandé à un groupe de développeurs chevronnés d'utiliser Cursor, un assistant de codage IA populaire, pour les aider à accomplir des tâches dans des projets open-source familiers.

Avant l'étude, les développeurs de logiciels libres pensaient que l'utilisation de l'IA les accélérerait, estimant qu'elle réduirait le temps d'exécution des tâches de 24 %. Même après avoir effectué les tâches avec l'IA, les développeurs pensaient avoir réduit le temps d'exécution des tâches de 20 %. Mais l'étude a révélé que l'utilisation de l'IA a eu l'effet inverse: elle a augmenté le temps d'exécution des tâches de 19 %. L'étude a suscité quelques critiques. Emmett Shear, ancien directeur général d'OpenAI, a qualifié l'expérience de "sauvagement trompeuse " parce qu'un seul des développeurs avait plus d'une semaine d'expérience dans l'utilisation d'assistants de codage IA, et que ce développeur a fini par être 20 % plus rapide en utilisant Cursor, au lieu d'être plus lent.

Le débat met en évidence une réalité plus complexe: la véritable valeur de l'IA dans le codage peut dépendre moins de la technologie elle-même que de l'expérience du développeur qui l'utilise.