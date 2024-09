L'Insee prévoit une croissance "modeste" d'ici fin 2024

(AOF) - "La croissance française, soutenue ponctuellement par les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, resterait modeste d’ici décembre et s’établirait à 1,1 % sur l’ensemble de l’année 2024". C’est la perspective dessinée par l’Insee dans la note de conjoncture rendue publique ce lundi. "L’investissement privé se replie et la consommation peine à redémarrer, malgré les gains de pouvoir d’achat permis par la désinflation", souligne l’Insee après qu'au printemps, l’économie française a continué de croître sur un rythme modéré (+0,2 %), "portée par le commerce extérieur et les dépenses publiques".

"D'ici la fin de l'année, la consommation des ménages reprendrait un peu d'élan et leurs dépenses immobilières cesseraient de baisser après trois années de repli continu" prévoit l'Institut, tandis qu' "à l'inverse, les entreprises continueraient de freiner leurs investissements".

L'élan pour 2025 serait faible : l'acquis de croissance fin 2024 s'élèverait à +0,2 %.

L'inflation resterait inférieure à +2% d'ici la fin de l'année et s'établirait à 1,6 % sur un an en décembre 2024. L'inflation sous-jacente aurait un rythme comparable.