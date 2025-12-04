L'influence croissante d'Amazon sur le marché de la livraison aux États-Unis

Les investissements d'Amazon AMZN.O dans de nouveaux centres de traitement et stations de livraison ont progressivement cimenté la position du géant du commerce en ligne en tant qu'acteur clé dans le secteur des colis aux Etats-Unis, qui pèse près de 193 milliards de dollars et qui est dominé depuis longtemps par UPS UPS.N , FedEx FDX.N et les services postaux américains.

La société a déclaré jeudi qu'elle était en pourparlers avec le service postal américain au sujet de la relation et qu'elle examinait ses options avant l'expiration du contrat actuel l'année prochaine.

Voici un aperçu du marché de la livraison aux États-Unis:

* Le marché américain de la messagerie et des colis devrait atteindre 239,38 milliards de dollars d'ici 2030, selon les données de Mordor Intelligence.

* L'année dernière, Amazon a dépassé UPS et FedEx en termes de volumes de livraison, selon l'indice d'expédition de colis de Pitney Bowes.

* Les Américains ont expédié 22,37 milliards de colis en 2024, dont 6,3 milliards ont été livrés par Amazon, talonnant de près les 6,9 milliards livrés par l'USPS, selon le rapport.

* Amazon est en passe de dépasser les volumes d'USPS d'ici 2028 avec 8,4 milliards de colis, selon les prévisions de Pitney Bowes en 2024.

* Amazon représentait une part de marché de 15,3 % en termes de revenus en 2024, soit un peu moins que les 15,8 % d'USPS.

* UPS et Amazon réduisent déjà leur partenariat , UPS prévoyant de réduire de plus de 50 % le volume qu'elle traite pour le distributeur d'ici à 2026.

* Le président américain Donald Trump a déclaré en février qu'il envisageait de fusionner USPS - qui a enregistré une perte de 9,5 milliards de dollars l'année dernière - avec le département du commerce, une mesure qui, selon les démocrates, violerait la loi fédérale.

* Amazon a promis plus de 4 milliards de dollars en avril pour développer son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine.